Aprehenden Policías Investigadores a imputado por el delito de violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión a un masculino de 31 años de edad, por el delito de violencia familiar.

El detenido, de nombre Adrián Eduardo A. B., aparece como probable responsable de hechos ocurridos el 24 de agosto de 2022 en un domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, golpeó a su madre por negarse a darle dinero, y también a su sobrino, quien intentó defender a la mujer.

Tras su detención en calles de la colonia Praderas, el imputado fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).