Aprehende FDZS a imputados por robos cometidos en Parral y Santa Bárbara

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo mediante orden de aprehensión a dos masculinos que aparecen como probables responsables de diversos robos.

Ismael G. O., de 51 años de edad, fue reaprehendido por incumplir un acuerdo reparatorio, por un robo ocurrido en 2023, cuando se introdujo a un domicilio ubicad en la calle Constitución, en la ciudad de Parral, en donde causó daños por 43 mil 200 pesos y sustrajo artículos con un valor de 53 mil 845 pesos.

Mientras que, a Fernando M. S., de 37 años de edad, se le imputan hechos ocurridos el 20 de julio de 2024, cuando ingresó de manera ilegal a la mina Tecolotes, en el municipio de Santa Bárbara, en donde se apoderó de diversos metros de cable de cobre con un valor 12 mil 500 pesos

Los detenidos fueron puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales que los requirieron a petición de esta representación social, para continuar con las etapas procesales correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).