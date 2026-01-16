Apoya Gobierno del Estado con paquetes alimentarios y chamarras a 300 familias indígenas de Carichí

Con el objetivo de fortalecer la calidad de vida y garantizar la seguridad de las familias de Carichí durante esta temporada invernal, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), distribuyó paquetes alimentarios, cobijas y chamarras en la región.

Durante la jornada se contó con más de 4.5 toneladas de maíz y más de 1.5 toneladas de frijol, así como 300 cobijas y 300 chamarras, que fueron entregadas a la población que reside en las comunidades más vulnerables del municipio.

Estas acciones forman parte del Programa Integral de Producción Agropecuaria (PIPA) y el Programa Juntos contra el Frio.

Con este tipo de iniciativas, se reafirma el compromiso para fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo comunitario en los municipios de la zona serrana.