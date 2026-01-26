Aparecen pintas en bardas con mención a Santiago De la Peña

En diversos puntos de la ciudad comenzaron a observarse bardas con la leyenda “En la encuesta #EsSantiago”, en alución a las aspiraciones del actual secretario general de Gobierno para una candidatura por la alcaldía de Chihuahua.

Cabe señalar que en semanas pasadas, De la Peña Grajeda fue destacado por una encuesta de aspirantes “GoberArte” como uno de los aspirantes a la alcaldía capitalina con mejor posicionamiento político.

Asimismo, durante los últimos meses del 2025 se observaron en diversos tianguis de la ciudad playeras con la leyenda “Chihuahua Vale la Peña”.