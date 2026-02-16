Aparatoso choque deja mujer y menor lesionados en Vallarta y Zaragoza

La noche de este lunes se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de las avenidas Vallarta y Zaragoza, el cual dejó como saldo una mujer y un menor de edad lesionados, además de cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora de un Toyota Yaris color gris circulaba sobre la avenida Zaragoza en sentido de oeste a este. En tanto, una Chevrolet Trax transitaba de sur a norte sobre Vallarta.

Según versiones recabadas en el lugar, la conductora de la Chevrolet Trax presuntamente omitió la luz roja del semáforo, provocando el impacto contra el Yaris. Tras la colisión, el Toyota fue proyectado hacia las barras de contención.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica a una mujer y a un menor que resultaron lesionados; su estado de salud no fue precisado en el lugar.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular en la zona mientras se retiraban las unidades siniestradas.