Alberto Núñez Feijóo desató una polémica por una expresión dirigida a Ada Colau durante el debate electoral.

Madrid. La polémica frase del candidato del derechista Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, durante el debate entre los cuatro aspirantes, “y usted, calladita”, que dirigió a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, que fue tomado como un insulto machista y un gesto propio de otras épocas, marcó el cierre de campañas previo a los comicios del domingo.

Fue a mitad del debate del jueves, cuando Nuñez Feijóo, respondió a una interpelación de Colau, que le recriminó no haber hecho nada para destituir al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazon, por su nefasta gestión de las inundaciones por la DANA.

El político del PP respondió literal: “Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita”, además de haber pronunciado esas últimas tres palabras mientras dirigía su dedo a la boca.

Esta expresión fue criticadas por las fuerzas de la izquierda, incluso el propio candidato socialista, Pedro Sánchez, le recriminó esa conducta en pleno debate.

El PP respondió que en realidad Nuñez Feijóo criticó que la candidata del Frente Amplio “haya estado calladita” con la actuación del gobierno central frente a la crisis.

Patrycia Centeno, una de las expertas en protocolo y lenguaje no verbal más conocidas en España, explicó que cuando pronunció esas palabras “se lleva el dedo a los labios, pero no llega a tocarlos porque inconscientemente se da cuenta de que esto va a ser un error y realmente ha sido así porque se ha viralizado y no se está hablando de otra cosa”.

El uso del lenguaje en el debate

El periodista y experto en el lenguaje Alex Grijelmo publicó un artículo en el diario El País en el que se refirió a la polémica: “Vaya por delante que Alberto Núñez Feijóo no mandó callar a Ada Colau en el debate electoral del jueves cuando dijo ‘y usted, calladita’. En ese momento, la conversación se refería a diversos hechos acontecidos durante las inundaciones que mataron en 2024 a 234 personas en la Comunidad Valenciana, y Feijóo quiso decir que la hoy candidata del Frente Amplio permaneció entonces en silencio”.

“El verbo elidido no fue ‘quédese’ (‘y usted, quédese calladita’), sino ‘estuvo’ (‘y usted estuvo calladita’)”, explicó Grijelmo y agregó que “el dirigente del PP carece de habilidades notables para expresarse con claridad. Ya hemos visto reiteradamente cómo incurre en lapsus y en frases que tienen un sentido equívoco. Y aquí se manifestó una vez más sin destreza en el lenguaje, sobre todo porque al mismo tiempo parecía que mandaba callar a Colau, al llevarse el dedo índice a la boca. Ahora bien, eso no rebaja el uso inconveniente del diminutivo ‘calladita’, un sospechoso habitual en la discusión pública y recurso histórico en las formulaciones machistas”.