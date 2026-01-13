Anuncia Desarrollo Humano vacantes para personas con discapacidad en Juárez

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que fueron abiertas nuevas vacantes de trabajo en la industria manufacturera, dirigidas a personas con discapacidad en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, comentó que para la población de Juárez se cuenta con espacios disponibles de operadores de producción en el sector maquilador para personas con discapacidad auditiva y visual.

La intención es que, semana a semana, se incorporen más y variadas oportunidades laborales a través del Departamento de Vinculación Laboral de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación.

Loera señaló que la SDHyBC vinculó de manera formal a más de 150 personas con alguna discapacidad a un puesto de trabajo, hecho que hizo a 2025 el año de mayor impacto en inclusión laboral para los sectores vulnerables.

Finalmente, invitó a las personas interesadas en conocer más detalles sobre estas vacantes a comunicarse con el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921.