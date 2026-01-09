Anticipan descenso térmico y posible caída de nieve en Chihuahua capital el lunes

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la llegada de condiciones invernales para este fin de semana y el inicio de la próxima semana, con pronóstico de lluvias y la eventual presencia de nieve o aguanieve durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, incluso en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia detalló que entre el domingo 11 y el lunes 12 de enero se esperan precipitaciones de aisladas a dispersas en zonas del sur, suroeste y sureste de la entidad, derivadas del ingreso de un sistema frontal que traerá consigo un marcado descenso en las temperaturas.

Además de la capital del estado, el fenómeno podría registrarse en municipios serranos y de la región centro-norte como Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava y Cuauhtémoc, donde las condiciones climáticas favorecerían la formación de nieve o aguanieve.

Ante este escenario, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para reducir riesgos, tanto en la salud como en la movilidad. Recomendó el uso de ropa abrigadora y calzado adecuado, así como especial cuidado para personas adultas mayores, menores de edad y mujeres embarazadas, considerados grupos de mayor vulnerabilidad.

Para disminuir la probabilidad de enfermedades respiratorias, la CEPC sugirió cubrir boca y nariz al salir al exterior, evitar cambios bruscos de temperatura y abstenerse de utilizar anafres o braseros dentro de los hogares, debido al peligro que representan por la emisión de gases tóxicos.

Asimismo, se advirtió sobre la posible formación de hielo en vialidades y la presencia de rachas de viento en carreteras, por lo que se pidió extremar precauciones al conducir. En caso de cualquier eventualidad, las autoridades recordaron que el número de emergencias 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas.