Anthony Joshua sufre “lesiones menores” en accidente automovilístico en Nigeria

Lagos. El británico, Anthony Joshua, boxeador y ex campeón mundial de peso pesado, fue hospitalizado con “lesiones menores” tras un accidente automovilístico en el que murieron otros dos pasajeros en Nigeria. Imágenes en redes sociales mostraron a Joshua, cuyos padres nacieron en Nigeria, sin camiseta, con gestos de dolor y rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el accidente en una publicación en la red social X, donde precisó que el gobierno envió ambulancias al lugar.

De acuerdo a un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo “viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión aparcado al lado de la carretera”.

El choque ocurrió en una vía principal, la autopista Lagos-Ibadan que conecta el estado de Ogun con Lagos, la capital económica del país, alrededor de las 11 de la mañana, hora local. Según un testigo preguntado por la Afp, que dijo llamarse Kunle, el camión “no estaba estacionado en el momento del percance”.

“El vehículo que transportaba al Sr. Joshua, una camioneta Lexus SUV, se vio involucrado en el accidente bajo circunstancias que están siendo investigadas actualmente. Joshua, sentado en la parte trasera del vehículo, sufrió lesiones menores y está recibiendo atención médica junto con otra persona herida”, señaló la policía del estado de Ogun en un comunicado.

El gobierno del estado de Ogun informó que “los reportes preliminares indican que dos hombres de nacionalidad extranjera murieron en el acto” y Associated Press no ha podido verificar sus identidades de manera independiente.

Joshua venció hace unos días al estadunidense Jake Paul el 19 de diciembre en un combate en Miami, el cual utilizó para recuperar agilidad en el ring. Perdió el título mundial de peso pesado en 2021 ante el ucranio, Oleksandr Usyk.

“La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por AJ y por cualquier persona afectada por el desafortunado accidente de hoy”, dijo Paul.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, comentó a Daily Mail Sport que está intentando averiguar el alcance de las lesiones del británico.

“Estoy fuera en unas vacaciones familiares y desperté con la noticia de este incidente. Estamos tratando de contactar a Anthony y, mientras tanto, no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”.

Joshua asistió brevemente a un internado en Nigeria a los 11 años. Regresó allí por primera vez en 17 años en 2019, antes de una pelea contra el estadunidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr.