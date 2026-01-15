Ante reforma político-electoral de Sheinbaum, presidenta de la Cámara de Diputados se reúne con presidenta del INE

Luego de sostener que el INE es una de las instituciones que más ha dado certeza y garantías democráticas a los mexicanos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el organismo tiene abiertas las puertas de esta representación para discutir la reforma político-electoral.

Al término de la reunión que sostuvo por más de dos horas con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, López Rabadán afirmó que México debe seguir siendo un país democrático, por lo que es necesario fortalecer a sus instituciones electorales para garantizar que los mexicanos puedan votar en libertad y su elección sea respetada.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación en las instalaciones del instituto, subrayó que la democracia no es un gasto sino una inversión.

“Así es que yo le he dicho a la presidenta Guadalupe Taddei que hay puertas abiertas de la presidencia de la Cámara de Diputados; ser un canal importante para la institución y que podamos generar condiciones de certezas democráticas en beneficio de los mexicanos”, refirió.

La diputada presidenta dio a conocer que la Cámara de Diputados ya recibió las propuestas del INE presentadas ante la comisión gubernamental y señaló que aún se espera que la Presidencia de la República envíe la suya para iniciar el proceso deliberativo en el Congreso.

“Una vez que esa etapa inicie ya nos tocará a nosotros, en el ámbito legislativo, deliberar, porque hay que recordar que quien decide qué ley se aprueba, cómo se aprueba y en qué términos se aprueba es el Congreso mexicano”, insistió.

Respecto a su Decálogo presentado hace unos días, informó que durante este encuentro se abordaron varios puntos, entre ellos, que la reforma electoral sea aprobada por consenso; que las autoridades electorales sean imparciales e independientes; que se blinden las elecciones de la intervención del crimen organizado, y la profesionalización de quienes organizan las elecciones.

En ese sentido, subrayó que, de darse una reforma electoral, esta debe ser aprobada por todos los partidos, pues hacerlo distinto sería lamentable para la democracia.

“La reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo, ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, abundó.

A pregunta expresa sobre la reducción del número de legisladores plurinominales, indicó que más allá de la cantidad, el problema es la afectación a la representación de los ciudadanos.

Recordó que los representantes plurinominales se crearon para generar contrapesos ya que, si bien no ganaron la elección en su distrito, representan a millones de mexicanos que piensan distinto a quien obtuvo más votos.

“Cortar esa representación, en estricto sentido, lo que hace es que justamente ese equilibrio se rompa”, alertó.

Finalmente, reiteró que el objetivo de la reforma debe ser otorgar certeza a los mexicanos, por lo que evitar la intervención del crimen organizado es fundamental.

“Yo justamente lo platicaba con la presidenta Taddei: tenemos que estar enfocados en que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones. Si hay una reforma tendría que ser para eso, para detener a la delincuencia organizada, para detener esta tentación brutal que tienen de pagar campañas, de detener empleados y de tener más poder”, concluyó.