Ante la propuesta presentada José Luis Villalobos, Congreso del Estado fortalece participación juvenil

El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expresó su respaldo al dictamen impulsado desde la Comisión de Juventud y Niñez, derivado de una iniciativa presentada previamente por el propio legislador, destacando su relevancia para fortalecer la participación de las juventudes en la vida pública del estado.

El dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, evidenciando un amplio consenso en torno a la importancia de impulsar espacios institucionales para la participación juvenil.

Durante su intervención, el legislador reconoció el trabajo de las y los integrantes de dicha comisión por su disposición, coordinación y eficiencia en el análisis y desahogo de la propuesta, subrayando que el trabajo en equipo ha sido clave para consolidar avances significativos en favor de este sector.

Villalobos García enfatizó que las juventudes representan el presente y el futuro de Chihuahua, al concentrar talento, energía e ideas innovadoras. En este sentido, destacó que el municipio, como primer vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, debe garantizar espacios formales donde las y los jóvenes puedan involucrarse activamente en la toma de decisiones.

El legislador explicó que la incorporación expresa de la “Comisión de Juventud” en el Código Municipal del Estado constituye un avance sustancial, ya que, aunque su integración será de carácter optativo, brinda a los ayuntamientos un sustento jurídico claro para su creación dentro de los cabildos.

Asimismo, subrayó que al reconocer esta figura en la ley se le otorga visibilidad, legitimidad institucional y respaldo normativo al tema de juventudes, estableciendo una base sólida para promover su inclusión en la agenda pública.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a votar a favor del dictamen, con el objetivo de ampliar los espacios de participación cívica y consolidar un Chihuahua donde las juventudes sean protagonistas en la construcción de su propio desarrollo.