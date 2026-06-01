Evento de Sheinbaum fue para defender a Rocha Moya: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, afirmó que el evento en el que la 4T celebró la llegada de Claudia Sheinbaum al poder se convirtió en un foro para defender públicamente a Rocha Moya y a la narcopolítica; “por fin se quitaron la máscara”, señaló.

Medina lamentó que el evento encabezado por la presidenta, quien debería representar a todas y todos los mexicanos, se haya convertido en un mitin partidista utilizado para denostar a quienes no piensan como los políticos del régimen y, además, para defender a los narcopolíticos que son perseguidos a nivel internacional.

“Hubiera esperado una postura más responsable de la presidenta, que se comprometiera a dejar de imprimir objetivos electorales al trabajo de las instituciones de procuración de justicia, pero no; todo lo que hizo fue proteger, desde el poder, a los políticos coludidos con el crimen que tiene de rodillas a nuestro país”, enfatizó.

El priista reprochó que los recursos de todas y todos los mexicanos se utilicen para golpear a la oposición e intentar posicionar a un partido desde todos los espacios del poder público del país. Señaló que Morena ha desdibujado la frontera entre gobierno y partido, utilizando las instituciones públicas para impulsar intereses políticos y electorales.

“Están tan perdidos que se han vuelto descarados. Gastan el dinero del pueblo e invierten los esfuerzos del gobierno en la antidemocrática tarea de callar voces disidentes, defender criminales e idolatrar a sus líderes como si fueran dioses, como si el pueblo de México no supiera ya que son ellos los responsables de que el país esté sumido en el terror”, finalizó.

Asimismo, Medina sostuvo que el país atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de seguridad y división política, mientras el oficialismo continúa utilizando espacios públicos y recursos institucionales para fortalecer una narrativa de confrontación. Añadió que México necesita instituciones imparciales y gobiernos enfocados en resolver los problemas de la ciudadanía, no en proteger intereses partidistas.