Ángela Aguilar celebra el cumpleaños de su hermano Leonardo con un recuerdo de su infancia

Ángela Aguilar felicitó a Leonardo por sus 27 años con una fotografía de ambos cuando eran niños y un mensaje en el que destacó el vínculo que mantienen como hermanos.

Ángela Aguilar celebró el cumpleaños número 27 de su hermano Leonardo Aguilar con imágenes de ambos durante su infancia y un mensaje en el que destacó la relación que mantienen dentro y fuera de los escenarios.

La cantante publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece junto a Leonardo cuando eran niños. Los dos van vestidos con trajes de charro, una referencia a la tradición musical de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar felicita a su hermano Leonardo con emotivo mensaje

Ángela Aguilar acompañó la fotografía con un mensaje con el que demuestra el fuerte vínculo que tiene con Leonardo.

“Mi hermano, mi cómplice y mi protector. Has sido refugio, risa y fuerza en tantas versiones de mí. Espero poder ser siempre para ti un poquito de todo lo que tú has sido para mí. Me llena de orgullo el hombre que eres. Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la esposa de Christian Nodal.

Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar(Instagram / Ángela Aguilar)

Leonardo Aguilar cumple 27 años muy unido a su familia

Leonardo Antonio Aguilar Álvarez nació el 15 de agosto de 1999 en Ciudad de México. Es hijo de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, hermano menor de Aneliz Aguilar y hermano mayor de Ángela.

También es medio hermano de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe de una relación anterior.

Leonardo creció en el ambiente de las giras y los escenarios junto a su papá y su hermana, y desde adolescente comenzó a desarrollar una carrera propia en la música regional mexicana.

Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar(Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recor)

En una entrevista con Milenio, el cantante explicó que trabajar junto a su familia le permite mantener una comunicación muy cercana con Pepe y Ángela. “Cuando estoy en familia me siento muy cobijado”, dijo entonces, al hablar de la experiencia de compartir escenario con ellos.

En otra entrevista, concedida a Los Angeles Times en 2019, Leonardo describió a los Aguilar como una familia con una relación estrecha y señaló que pasar tanto tiempo juntos durante las giras había fortalecido sus vínculos.

Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar(Mike Coppola/Getty Images for The Latin Recor)

Leonardo y Ángela Aguilar, de la infancia en familia a los escenarios y las giras

La relación profesional entre Leonardo y Ángela Aguilarcomenzó cuando ambos eran todavía muy jóvenes.

Los hermanos participaron juntos en proyectos musicales antes de consolidar sus respectivas carreras como solistas.

Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar(Jason Koerner/Getty Images)

Con Pepe Aguilar como figura central, los dos formaron parte de Jaripeo Sin Fronteras, espectáculo ecuestre y musical que retomó una fórmula asociada con Antonio Aguilar y Flor Silvest,re: combinar música mexicana, caballos, jaripeo y una presencia familiar sobre el escenario.

Leonardo participó desde las primeras etapas del espectáculo y ha compartido escenario con su papá y su hermana en México y Estados Unidos.

En 2020, durante un concierto de Ángela en Los Ángeles, Leonardo apareció como invitado y ambos interpretaron juntos canciones de sus respectivos repertorios. En aquella ocasión, Ángela lo presentó ante el público como su “mejor amigo”.

Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar(Mike Coppola/Getty Images for The Latin Recor)

La colaboración más visible de los hermanos en años recientes llegó con “Por El Contrario”, canción de Becky G en la que participaron ambos.

El tema alcanzó el número uno de la lista Latin Airplay de Billboard en 2024, lo que representó el primer No. 1 de Ángela y Leonardo en esa clasificación.

La canción también obtuvo una nominación al Latin Grammy 2024 en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.