Andrés Baida confirma su romance con Azul Guaita, su coprotagonista en ‘Como agua para chocolate’

El actor Andrés Baida confirmó que su relación con Azul Guaita creció de forma natural, impulsada por intereses en común y cercanía.

El romance traspasó la pantalla. A pocos días de que se estrene el final de Como agua para chocolate, Andrés Baida confirmó su relación con Azul Guaita, dejando atrás las especulaciones que surgieron durante el rodaje de la serie.

Durante una reciente entrevista, el actor fue cuestionado directamente sobre su vínculo con su compañera de reparto, momento que aprovechó para sincerarse.

Sin rodeos, Andrés reveló que ambos decidieron darse una oportunidad, recalcando que su historia no fue planeada, sino que surgió de forma completamente natural.

Andrés Baida confirma su romance con Azul Guaita tras protagonizar ‘Como agua para chocolate’

Durante una conversación con Panorama del Heraldo, Andrés Baida explicó que la cercanía en el set, así como el tiempo compartido fuera de cámaras, fue clave para que su relación con Azul Guaita evolucionara.

Entre jornadas de trabajo, momentos cotidianos y afinidades en común, la conexión creció hasta convertirse en algo más, dejando claro que su historia surgió de manera natural.

Azul Guaita y Andrés Baida (Alfonso Lázquez)

“Nos conocimos a través de esta historia, pero no fue por grabar escenas, ¿sabes? Se dio por fuera y eso fue lo lindo. No es la típica historia de que ‘Ay, se enamoraron por estar juntos grabando’, no”, explicó el actor. “Nos conocimos y de ahí empezó a crecer mucha curiosidad de parte de los dos y mucho amor”.

Andrés, de 31 años, también compartió detalles de su dinámica fuera de cámaras, describiendo una relación cercana, divertida y llena de complicidad.

Desde jugar videojuegos en casa hasta largas noches de pijamada, ambos han encontrado formas de integrar sus mundos y construir una relación auténtica.

“Nos la pasamos jugando cuando no estamos con los niños chiquitos, por así decirlo, divirtiéndonos. Todos los días de pijamada, entonces está increíble. No nos aburrimos”, explicó.

“Es increíble que ella pueda aprender de mi mundo y yo del suyo… eso es parte de una relación”, confesó, dejando ver una conexión que va más allá del proyecto que los unió.

Aunque no precisó cuándo inició exactamente la relación, Andrés Baida compartió que el romance va de maravilla. Incluso reveló que ya convive con la familia de su novia y que ha instalado un espacio gamer en su casa para que ella se divierta.

Azul Guaita (Instagram)

“Súper linda, es una niñota. Yo ya en su casa armé un setup gamer, porque soy super gamer. Ella se unió un poquito más a ese mundo y nos la pasamos jugando”, contó Andrés.

Con esta confirmación, la pareja pone fin a los rumores que durante meses rodearon su relación, consolidando una historia que, al igual que en la ficción, terminó por conquistar también la vida real.

Las fotos que desataron los rumores del romance entre Andrés Baída y Azul Guaita

Tita y Pedro no solo conquistaron al público en la adaptación televisiva de Como agua para chocolate, Desde hace algunas semanas, Andrés Baida y Azul Guaita, sus protagonistas, desataron rumores de una posible relación fuera del set.

Andrés Baída y Azul Guaita (Instagram)

Fue a través de una fotografías en las ambos reaparecieron juntos lejos de casa, sin cámaras y en un ambiente relajado y lleno de alegría, lo que avivó aún más las especulaciones entre sus seguidores.

El pasado 28 de febrero, Andrés celebró su cumpleaños número 31 y aprovechó la ocasión para realizar un viaje que tenía pendiente: una escapada a la nieve. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el destino, sino la compañía.

El romántico viaje de Andrés Baída y Azul Guaita (Instagram)

En una de las fotografías que el actor compartió en Instagram sobre este viaje, aparece posando junto a Azul Guaita. Ambos sonríen a la cámara mientras disfrutan del paisaje invernal, una imagen que no pasó desapercibida y que rápidamente alimentó las versiones de un romance.

Aunque ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación en ese momento, sus apariciones juntos y la cercanía que muestran han sido suficientes para que sus fans siguieran de cerca cada uno de sus movimientos, atentos a cualquier señal que confirmara que su historia de amor había traspasado la ficción.