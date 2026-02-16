Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: Así fue su romántico primer San Valentín

Con un álbum con románticas fotos, la conductora Andrea Legarreta compartió cómo festejó el Día del Amor en esta nueva etapa de su vida.

Andrea Legarreta celebró un Día de San Valentín distinto y muy especial. Por primera vez lo compartió con su novio, Luis Carlos Origel, con quien confirmó su relación hace poco más de un mes.

Tras un romántico fin de semana juntos, la conductora compartió el álbum de fotos en pareja y mostró en redes sociales algunos momentos de la fecha dedicada a los enamorados.

Andrea Legarreta celebra San Valentín en pareja

Hace poco más de un mes, Andrea Legarreta confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor Luis Carlos Origel, colaborador del programa Hoy, con quien mantenía una amistad de más de diez años y sobre quien ya circulaban rumores de romance en meses recientes, a tres años de haber anunciado su separación de Erik Rubín.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

Ahora que la relación ya se hizo pública, la conductora compartió nuevas fotos en pareja con las que celebró su primer Día de San Valentín juntos: “Nuestra vida, nuestros instantes. Así un día a la vez. Tu y yo”, escribió Andrea en su perfil de Instagram. Un mensaje que Luis Carlos comentó: “Así tú y yo”.

Andrea intercaló las fotografía junto a su novio, con otras imágenes que contenían un texto del escritor español Cristian Llorens: “La vida es ahora. Es no dejar nada para después. Es reír, llorar, sanar, reconstruir, crear, crecer, coincidir, conectar, empatizar y compartir”, dice en la primera parte del texto.

“Es sentir, soñar, decir, demostrar, confiar, conocer, viajar, placer y descubrir. Es abrazar, mirar, besar, disfrutar y querer. Pero, por encima de todo, la vida es vivir”, Así que hazlo lo más feliz que puedas. Y hazlo ya. Y siempre”, concluye el mensaje.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

Seguido del fragmento de La vida es ahora, del autor español, Andrea Legarreta incluyó tres románticas fotos de su primer San Valentín con Juan Carlos Origel, entre ellas una imagen más con el texto: “Eres una vez en la vida”.

Antes de cerrar su publicación con una foto en la que Juan Carlos la abraza tiernamente, Andrea compartió una imagen más con el texto: “Vive la vida intensamente. No dejes de soñar, de querer, de emocionar e ilusionarte por todo lo que ponga tu alma ardiendo y tu corazón llenito. O vives con intensidad la vida o estás perdiendo”.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comparten detalles de su nueva etapa juntos

Hace poco más de un mes, Andrea Legarreta confirmó su noviazgo con el entrenador Juan Carlos Origel y confesó sentirse muy ilusionada con esta nueva oportunidad en el amor.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

“Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Por su parte, Luis Carlos compartió sus primeras impresiones sobre la relación con la conductora: “Estoy feliz, la verdad. Estamos muy contentos. Ha sido muy bonito, es una persona que quiero mucho y admiro mucho”, comentó durante un encuentro con un grupo de reporteros a quienes les expresó que Andre “es un gran ser humano”.

En esa misma entrevista a las afueras de Televisa San Ángel, el entrenador aseguró que mantiene una excelente relación con la familia de Legarreta, incluido su exesposo, Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina: “Muy bien, me llevo muy bien con todos, estamos muy contentos”, aseguró.