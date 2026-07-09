“Andrea Chávez tiene mucha más cercanía con el PT y nos convence más para la gubernatura de Chihuahua”

El Partido de Trabajo (PT) dio su respaldo a la senadora morenista Andrea Chávez como aspirante al gobierno de Chihuahua, un día después de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condicionó su participación en la alianza electoral de la 4T en dicho estado a que Cruz Pérez Cuéllar sea el candidato.

“En el tema de Chihuahua, el partido ha resuelto caminar con Andrea Chávez, pues para nosotros es tiempo de mujeres y la senadora tiene mucha más cercanía con el PT, nos convence más y a nivel nacional resolvimos apoyar a la senadora Andrea Chávez y también a nivel local”, confirmó Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados.

Negó, sin embargo, una ruptura con el PVEM y reconoció el derecho de ese partido a respaldar al aspirante que mejor considere conveniente, aunque subrayó que, al final, quien gane las encuestas debe ser el abanderado de la coalición.

“El PVEM está proponiendo que sea el presidente de Ciudad Juárez y el PT propone que sea Andrea Chávez, y van a ir a la medición y quien gane la medición encabeza, no hay mayor problema. Y ahí ya la gobernadora traidora a la patria perdió el gobierno. Ahí ya es un tema entre nosotros para el que encabece”, sostuvo el legislador.

Asimismo, Sandoval desestimó los señalamientos hacia la senadora Andrea Chávez por sus vínculos con Adán Augusto López, quien, a su vez, es acusado de mantener presuntas ligas con la organización criminal La Barredora en Tabasco.

“Nosotros como PT ya resolvimos a nivel nacional y a nivel local que vamos con ella. Todo lo demás para nosotros, hay verdaderamente mucha rumorología, dimes y diretes, pero nada que sea real, objetivo. Y nosotros estamos con nuestra compañera Andrea y estamos seguros que va a ganar la medición”, indicó.