Andrea Bocelli se presentará en la Apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

El maestro Andrea Bocelli, una de las voces más reconocidas del panorama artístico internacional y símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo, actuará en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 el 6 de febrero de 2026.

A lo largo de su extraordinaria carrera, el maestro Bocelli ha sabido combinar magistralmente la excelencia técnica de la gran tradición operística italiana con una rara habilidad para transmitir emociones en un lenguaje auténtico y universal. Su presencia en la ceremonia creará un poderoso puente entre la música y el deporte.

Tras su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, el maestro Andrea Bocelli vuelve al escenario olímpico y sigue siendo una figura clave para los Juegos Olímpicos italianos. Una vez más, expresará el espíritu de los Juegos a través del patrimonio musical de Italia, famoso en todo el mundo.

Durante la ceremonia inaugural, su actuación será uno de los momentos más emblemáticos del evento, ya que combinará la interpretación artística con la esencia de los valores olímpicos. La presencia del maestro Andrea Bocelli reforzará y realzará aún más la identidad de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, contribuyendo a una narrativa contemporánea y de resonancia internacional.

Inspirada en el concepto de Armonia, que da forma a toda la ceremonia inaugural creada y producida por Balich Wonder Studio, su actuación creará un momento poderoso y emotivo, en el que la música se convierte en un lenguaje compartido, haciéndose eco de los viajes y las historias de los atletas.