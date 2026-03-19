“¡Ancelotti! ¿Y yo qué?”: Así reaccionó Neymar al no ser convocado a la selección de Brasil

El delantero Neymar siguió el anuncio de la convocatoria de la selección brasileña realizado por Carlo Ancelotti el pasado lunes (16) mientras recibía un masaje en el centro de entrenamiento del Santos. Siguió todo el evento a través de su teléfono móvil y bromeó al no escuchar su propio nombre en la lista. “¡Maldita sea, Ancelotti! ¿Y yo qué?”, ​​exclamó entre risas.

🗣️ “¿Y YO, ANCELOTTI?” La reacción de Neymar al enterarse de la NO CONVOCATORIA a la Selección de Brasil. ⛔️🇧🇷pic.twitter.com/ACwV9P0jj3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 18, 2026

Su reacción fue compartida por el propio jugador en un video titulado “48 Horas sin filtros”, publicado en su canal de YouTube, en el que mostró fragmentos de su rutina diaria.

“Acaba de salir la lista de convocados de la selección nacional. No nos llamaron. Estoy triste, obviamente, pero así son las cosas. Es justo lo que dije ayer: esté yo o no, siempre apoyaré a la selección. Y eso está bien. Ahora el enfoque está en seguir trabajando —en continuar mejorando en todos los aspectos— para que, si surge una oportunidad, esté listo”, dijo Neymar, poco después del anuncio de Ancelotti.

Un poco más tarde —ya habiendo salido del centro de entrenamiento y sentado en su coche— el delantero reiteró su decepción por no haber sido seleccionado, enfatizando que “necesita ponerse a trabajar”.

“Me sentí molesto; me sentí triste. Pero, como siempre digo: ahora mismo me siento triste, pero para mí es un capítulo cerrado. Para mañana, tengo que dejar esa tristeza atrás. Necesito trabajar, entrenar y jugar, para que, si se presenta la oportunidad de estar en el Mundial, esté preparado”, afirmó.

Antes del anuncio de la convocatoria, durante una conversación con Gabriel Brazão, el portero le preguntó a Neymar: “Entonces, ¿qué pasa hoy?”. Su respuesta fue breve: “No lo sé”. Su compañero insistió entonces: “Antiguamente, ¿no solían avisarte de antemano [si estabas en la lista]?”. El número 10 bromeó en respuesta: “Antiguamente, yo ya sabía que iba a ir pasara lo que pasara, ¿verdad? (Risas)”.