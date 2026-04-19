Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

La controversia alrededor deAna Bárbaravuelve a encenderse tras nuevas declaraciones que apuntan a un conflicto íntimo y delicado. Esta vez, su hermano Francisco Ugalde lanzó acusaciones que han causado revuelo, al asegurar que la cantante habría tomado decisiones que afectaron directamente a sus propios hijos.

El señalamiento surge en medio de versiones sobre una posible reconciliación con Ángel Muñoz, luego de que semanas atrás se hablara de una presunta infidelidad. La situación ha escalado rápidamente, alimentada por testimonios, audios difundidos y un entorno familiar cada vez más dividido.

Mientras tanto, la artista ha optado por mantenerse en silencio, sin confirmar ni desmentir lo que se dice. Este hermetismo solo ha intensificado la atención pública sobre un caso que mezcla vida privada, fama y tensiones familiares.

La declaración que desató el escándalo





Durante una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, el hermano de la cantante soltó una frase que encendió la polémica: “Ella los corrió porque prefirió que regresara el hombre. Esa es la verdad de las cosas”. La contundencia de sus palabras provocó una ola de reacciones. “Si ellos salen a decir otra cosa, lo que sea, la verdad es que les pidió que se fueran y agarraran sus cosas porque iba a regresar Ángel”.

Según su versión, los hijos mayores de la intérprete no habrían abandonado el hogar por decisión propia. Por el contrario, asegura que se les pidió salir para facilitar el regreso de la pareja sentimental, lo que habría generado un fuerte impacto emocional dentro de la familia.

Además, dejó ver su frustración y dolor ante la situación, señalando que no reconoce a su hermana en estas decisiones. Para él, el conflicto no solo es mediático, sino profundamente personal.

Señalamientos cruzados y un entorno cada vez más tenso



La polémica no se limita a esta declaración. En semanas recientes, la periodista Adri Toval aseguró haber tenido una relación con Muñoz, lo que detonó nuevas versiones sobre la dinámica de la pareja y posibles conflictos internos.

A esto se suman audios y mensajes que circularon, donde presuntamente se evidencian comentarios negativos hacia los hijos de la cantante, así como discusiones relacionadas con un posible divorcio. Estos elementos han alimentado la percepción de una crisis más profunda.

El hermano de la artista también insinuó que el entorno familiar se ha visto afectado desde hace tiempo, señalando episodios pasados que habrían marcado la relación entre todos los involucrados.

Silencio, versiones y una historia que sigue creciendo

Por ahora, Ana Bárbara no ha emitido postura pública sobre estas acusaciones, lo que mantiene abiertas todas las interpretaciones. Su ausencia de declaraciones contrasta con la intensidad de lo que se dice en medios y redes.

La historia sigue evolucionando entre versiones encontradas, testimonios y especulación.

Lo único claro es que el tema ha captado la atención del público, no solo por la fama de la cantante, sino por el impacto emocional que implica.



