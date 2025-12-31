Amplía gobierno margen de ingresos para beneficiarios del subsidio del pago de ISR

Ciudad de México. Este miércoles, la Presidencia de la República publicó el decreto que incrementa de 10 mil 171 pesos a 11 mil 492.66 pesos mensuales el nivel de ingreso que recibe subsidio del gobierno federal para el pago del impuesto sobre la renta (ISR), una medida que beneficia a los trabajadores de menores recursos.

Según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la medida tiene como fin de evitar que el subsidio para el empleo pierda efectividad ante el incremento progresivo del salario mínimo general y de asegurar que continúe beneficiando a un número significativo de personas trabajadoras con menor poder adquisitivo.

El decreto forma parte de la política laboral y fiscal planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que el gobierno federal estableció el compromiso de que los salarios aumenten por encima de la inflación y de dignificar la remuneración de las personas trabajadoras, en particular de aquellas pertenecientes a familias vulnerables. En ese marco, el subsidio para el empleo se mantiene como un instrumento para reducir la carga tributaria de quienes perciben ingresos bajos.

De acuerdo con el texto oficial, el subsidio para el empleo es un beneficio fiscal que se aplica contra el ISR determinado conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde mayo de 2024, su cálculo fue modificado para sustituir una tabla de montos variables por una cuota mensual uniforme, aplicable a quienes perciben ingresos de hasta 1.2 salarios mínimos, con el objetivo de que el ingreso disponible aumente en proporción al salario mínimo.

El nuevo decreto actualiza el porcentaje aplicable del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, que pasa de 13.8 a 15.02 por ciento, lo que representa un monto de 536.22 pesos mensuales. Este ajuste busca que el incremento en el ingreso disponible de los trabajadores, una vez descontado el ISR, sea proporcional al aumento de 13 por ciento al salario mínimo general aprobado para 2026, que lo llevará de 278.80 a 315.04 pesos diarios.

Asimismo, se establece que el límite de ingresos mensuales para acceder al subsidio se eleva a 11 mil 492.66 pesos. El decreto precisa los criterios para calcular el subsidio en pagos por periodos menores a un mes o en una sola exhibición que comprenda varios meses, y señala que el monto no podrá exceder el máximo mensual autorizado.

La disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2026.