Amor gatuno: un hombre acoge a decenas de gatos para protegerlos del frío

En las redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a varios gatos que fueron acogidos en el hogar de un hombre para protegerlos de las bajas temperaturas de las calles.

El sujeto, que se presume es originario de Turquía, menciona en la grabación que los felinos estaban reunidos alrededor de una estufa y que ya habían sido alimentados.

Su gesto recibió numerosos elogios de los usuarios en Internet.

