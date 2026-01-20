Amor gatuno: un hombre acoge a decenas de gatos para protegerlos del frío

En las redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a varios gatos que fueron acogidos en el hogar de un hombre para protegerlos de las bajas temperaturas de las calles.

A Turkish man gathered all the cats on the street to his home because of the cold. pic.twitter.com/cSSN1K3do4 — Turkish Archives (@TurkishArc) January 18, 2026

El sujeto, que se presume es originario de Turquía, menciona en la grabación que los felinos estaban reunidos alrededor de una estufa y que ya habían sido alimentados.

Su gesto recibió numerosos elogios de los usuarios en Internet.