América consigue triunfo agónico en Concacaf Champions Cup

América comenzó la era post Fidalgo y lo hizo con el pie derecho al derrotar 1-2 al Olimpia de Honduras en el debut azulcrema en la Concacaf Champions Cup 2026.

En América hay una deuda pendiente, al interior todos son conscientes de que les urge volver al protagonismo en el plano internacional, con tantos tropiezos en 2025, la nueva edición de la Concacaf Champions Cup es una obligación.

Hace menos de una semana el propio Emilio Azcárraga visitó las instalaciones del club para recordarle a sus jugadores lo importante que es volver a brillar más allá de las fronteras del país.

André Jardine y toda la plantilla saben que el objetivo principal es ganar la Concacaf Champions Cup, por eso el cuadro estelar se presentó en el debut del torneo en Honduras, en el partido de ida de la primera fase.

Víctor Dávila, quien sabe que podría salir por falta de rendimiento y estar por debajo de las expectativas que generó su llegada a América, fue el responsable de marcar el primer gol del equipo en el certamen. El delantero aprovechó un espacio para vender el portero de Olimpia y marcar gol por segundo partido consecutivo, luego del gol ante Necaxa en Liga MX.

Jorge Álvarez puso el empate al minuto 50, con un disparo de larga distancia que no pudo atajar Ángel Malagón. Los minutos posteriores fueron los más complejos para las Águilas, motivo por el que Jardine hizo cambios para ir por el triunfo.

Posteriormente fue Ramón Juárez, otro de los jugadores que no comenzaron como titulares en Liga MX, pero quien sigue levantando la mano para tener más minutos y rompió el empate. Marcó en los últimos minuto del partido para volver a casa con la ventaja.

Será la próxima semana cuando Olimpia pague la vuelta en el estadio Azulcrema en donde a las Águilas les bastara el empate para avanzar a la siguiente ronda.