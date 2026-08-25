AMDA reconoce a elementos de DSPM y FGE por trabajo de seguridad en agencias de vehículos

Esta mañana el presidente de la Asociación de Distribuidores y Automotores del Estado de Chihuahua (AMDA) Adrián Haddad García en compañía de personal de la Fiscalía General del Estado y Álvaro Chávez subdirector de inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal presentaron un reconocimiento a elementos de oseguridad por sus intervenciones en acciones de seguridad en agencias de vehículos.

Se dio un reconocimiento a ocho elementos de la ambas corporaciones esto debido a su trabajo en la industria de venta de vehiculos por cumplir con su deber y dar seguridad.

“En esta ocasión reconocemos a la fge en especifico a la investigación especializada, y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya que hubo personas que estuvieron atacando algunas agencias de vehículos y nos ayudaron a dar con ellos”, comentó Haddad.

Se trato de un grupo de personas que se dedicó a afectar agencias de vehículos en meses pasados y fueron capturados gracias a un trabajo de investigación de parte de las autoridades en un tiempo récord y reconocido

Asimismo la AMDA reconoció el apoyo de Julio César Salas González comisario y elementos de la fiscalía pues su trabajo fue fundamental para el sector automotor con el fin de continuar laborando y ahora en coordinación.