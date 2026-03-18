Alistan operativo de seguridad por Semana Santa, “Chihuahua es destino túristico seguro”: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que en próximos días se pondrá en marcha el operativo de seguridad para la temporada de Semana Santa, con recorridos en los principales lugares turísticos para brindar seguridad a la población chihuahuense y a quienes vienen a visitar la entidad.

Destacó que algunos de los lugares que tendrán vigilancia especial son los cuerpos de agua como la presa La Boquilla, la región serrana, el Parque Aventura Barrancas del Cobre, las dunas de Samalayuca y los tramos carreteros.

“Garantizarle a todas las personas de Chihuahua, del país y del extranjero que vienen a Chihuahua que pueden tener un destino turístico seguro, con una estancia de bastante diversión aquí en el Estado de Chihuahua sin ningún riesgo para su seguridad”.

Gilberto Loya aseguró que Chihuahua se ha convertido en un destino turístico importante en donde se pueden hacer actividades extremas, o recorrer el Parque El Chamizal en Ciudad Juárez.

Agregó que, como recomendaciones, es importante no conducir en estado de ebriedad o cansados para evitar accidentes: “cuiden su entorno y que para todo lo demás, estamos aquí para ayudar”.