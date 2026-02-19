Aliados de Morena en desacuerdo por reforma electoral, siguen negociando “en lo oscurito”: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que aparentemente, la reforma electoral que propone el Gobierno Federal no ha avanzado porque Morena no ha llegado a un acuerdo con los partidos aliados y que continúan las negociaciones “en lo oscurito”.

“Parece ser que por un lado Morena empuja la reducción o la desaparición de los plurinominales, la reducción de apoyos económicos o de subsidios a los partidos a través de Instituto Nacional Electoral y bueno, pues obviamente los partidos más pequeños se están revelando en contra de esta visión unilateral de Morena”.

De la Peña Grajeda también destacó que en un inicio de hablaba de la reducción de diputaciones y actualmente se busca incluso incrementar en 8 cúrules la integración de la Cámara de Diputados.

“Habrá que ver cómo creo que lo he dicho ahí reiteramente, habrá que conocer el proyecto porque actualmente no hay una posición oficial, parece ser que todavía se está este negociando en lo oscurito entre Morena y sus aliados y todavía no se revela una propuesta final. En cuanto tengamos la propuesta final, yo creo que como ciudadanos y por supuesto como Gobierno del Estado, la gran tarea es ponernos a explorar eso y emitir una opinión informada”.