Aliado cercano de Maduro indultado por Biden vuelve a ser investigado por EU

Menos de tres años después de que el ex presidente estadunidense, Joe Biden, indultara a un aliado cercano del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia apunta nuevamente al empresario, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press, en una investigación que podría fortalecer la acusación de Estados Unidos contra el depuesto líder de Venezuela.

Durante meses, los fiscales federales han investigado el papel de Alex Saab en una supuesta conspiración de soborno relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos, según dos exfuncionarios de la ley que hablaron con la AP sobre la investigación en curso bajo condición de anonimato.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna a través de contratos con el gobierno de Venezuela. Pero el empresario nacido en Colombia, descrito durante mucho tiempo por autoridades de Estados Unidos como el “hombre de confianza” de Maduro, cayó en desgracia con el nuevo gobierno del país, que asumió el poder tras el derrocamiento del presidente venezolano por parte de Washington el mes pasado.

El renovado interés del Departamento de Justicia en Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por estabilizar las relaciones con la nación sudamericana, rica en petróleo. La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia presentó contra Álvaro Pulido, el socio de larga data de Saab, dijeron los exfuncionarios de la ley. Esa acusación, interpuesta en Miami, se centra en el programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en caída libre.