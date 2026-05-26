Alexia Putellas se va del Barcelona

Barcelona. La capitana del FC Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, anunció este martes su salida del equipo azulgrana tras 14 temporadas que la han convertido en un símbolo del futbol femenino.

Fueron “14 temporadas y más de 500 partidos con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón”, afirmó la atacante de 32 años en un video publicado en redes sociales.

“La eterna capitana pondrá el punto y final a su trayectoria como culé después de 14 años en el primer equipo”, confirmó, por su parte, el Barça en un comunicado paralelo.

Putellas se marcha tras rubricar una nueva campaña de ensueño, cerrada el sábado pasado al conquistar su cuarta Liga de Campeones con el Barça ante el Lyon (4-0).

El equipo azulgrana añadió el trofeo europeo a la Liga F española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, completando un brillante póquer de títulos.

La capitana del Barça evitaba el sábado hablar sobre su futuro, a pesar de que insistentes rumores le situaban fuera del club de su vida al acabar la campaña.

“Si la gente está feliz, hay que seguir felices, es un momento de felicidad. Hay que disfrutar, estar muy presentes, saborearlo bien porque al final cuesta muchísimo” ganar una Champions, dijo tras la victoria contra el Lyon.

“Creo que esto es un antes y un después y por eso digo que estoy muy orgullosa de formar parte de esta era”, añadió la capitana azulgrana, sin querer responder a la pregunta sobre su eventual salida.

La dos veces Balón de Oro (2021/2022) se va del Barça tras cosechar a lo largo de los últimos 14 años 30 títulos vestida de azulgrana.

Diez Ligas, otras tantas Copas del Reina, seis Supercopas de España y cuatro Champions adornan las vitrinas de la leyenda azulgrana.

La ‘Reina’ es además la bandera de la selección española campeona del mundo en 2023, junto con su compañera azulgrana Aitana Bonmatí, que tomó su testigo en el Balón de Oro y es la vigente triple ganadora.

Fuera del campo Alexia, considerada la jugadora más popular del planeta, se ha convertido en un referente social, a la cabeza de un fútbol femenino que ha roto barreras en el último lustro.

Prácticamente a la altura de mitos azulgranas como Leo Messi, Alexia es la máxima goleadora del Barça con 232 tantos y la segunda jugadora que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana (507), sólo por detrás de Melanie Serrano.

“Ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores”, afirmó Alexia en su vídeo de despedida.

“Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado”, insistió la jugadora azulgrana, que el próximo domingo jugará su último partido como culé.

El miércoles tendrá la ocasión de despedirse de los aficionados en el partido de la Liga F que el Barça disputará contra la Real Sociedad en el estadio Johan Cruyff.

“No quiero que sea un momento triste. Esto sólo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver”, añadió la capitana azulgrana.

Antes, habrá una despedida más institucional en el Camp Nou por la mañana.

Alexia deberá ahora decidir un nuevo rumbo para su carrera con varias ofertas para elegir sobre la mesa, según medios españoles, que apuntan especialmente al London City Lionesses.