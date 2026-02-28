Alex Domínguez y Janeth Montes se registran en fórmula para reelección del CDE del PRI

Alex Domínguez, diputado federal y actual dirigente estatal del PRI con licencia, quien busca reelegirse al frente de la presidencia de Comité Directivo del Revolucionario Institucional, junto con Janeth Montes, compañera de fórmula en la Secretaría General del partido, hicieron entrega de los documentos para el registro de fórmula.

Los priistas hicieron entrega de la documentación por lo que una vez dada la lectura de todos los requisitos cumplidos, quedó aprobado el registro para que Alejandro Domínguez y su compañera de fórmula, queden como aspirantes oficiales a la dirigencia del PRI Estatal.

Cabe mencionar que este proceso de registro que encabeza la Comisión de Asuntos Internos, cerró a las 13:00 horas.

Al término del evento se dio un mensaje desde el Comité Ejecutivo Nacional.