Álex Domínguez llama a autoridades electorales a definir límites y reglas claras en promoción política rumbo a 2027

-Se presentaron 2 Recursos de Apelación

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alejandro Domínguez, señaló la importancia de que las autoridades electorales definan y precisen con claridad qué se puede hacer y qué no, a fin de garantizar condiciones de equidad y una auténtica democracia.

Lo anterior, luego de que se presentaran denuncias ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) por posibles actos anticipados de campaña, relacionados con el alcalde de Ciudad Juárez y con el secretario de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, Rafael Loera.

El legislador aclaró que las denuncias no están dirigidas contra personas, sino contra actos específicos, como la repartición de periódicos con promoción personalizada y la pinta de bardas en diversos municipios de la entidad, prácticas que podrían contravenir la legislación electoral vigente.

Subrayó que las autoridades electorales de todos los niveles deben actuar con congruencia, establecer reglas claras y uniformes para todos los actores políticos, y evitar interpretaciones discrecionales que generen inequidad.

En el caso de Rafael Loera, informó que se interpuso recurso de apelación en contra de la resolución del Consejo Estatal del (IEE), dentro del expediente iniciado por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que la denuncia fuera declarada improcedente con base en el artículo 282, numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al considerar que no existían actos que constituyen delito o violación a la norma.

Asimismo, indicó que en el caso del alcalde de Ciudad Juárez se presentó recurso de apelación contra la resolución relativa a las medidas cautelares, emitida por la consejera presidenta del (IEE).

Finalmente, Álex Domínguez recordó que ambos funcionarios han hecho alusión pública a su posible participación en la jornada electoral del próximo año, por lo que insistió en la necesidad de que los organismos electorales actúen con firmeza, imparcialidad y apego a la ley.