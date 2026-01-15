Alertan de fraudes en Juárez por presuntos “arreglos” para carros chuecos

Miguel Campos coordinador estatal de Onapafa lanzó un llamado a la comunidad juarense en no caer en fraudes de regularización de vehículos chuecos, debido a que no hay sistema abierto para este proceso.

“Llamado a los juarenses a que no caigan en engaños con trámites piratas con acercamiento con republi en donde no hay contraseñas, no hay plataformas, no hay stikers”, comentó.

Asimismo hace la invitación a realizar su registro para tramitar amparos individuales contra el proceso de regularización, para aquellos que no lograron terminar sus trámites antes del cierre.