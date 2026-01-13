Alerta Protección Civil por densa neblina en carretera a Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes se registra densa neblina en el tramo carretero Chihuahua – Juárez, desde la caseta Sacramento hasta el kilómetro 45.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, se observa una capa blanca en el camino que reduce en gran parte la visibilidad.

En este sentido, la dependencia recomienda conducir con precaución, mantener velocidad moderada, usar luces bajas y guardar distancia entre vehículos.