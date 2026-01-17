Alerta Policía Cibernética del Municipio por fraudes en préstamos en línea; toma precauciones

Se recomienda no compartir datos personales

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), emite una alerta a la ciudadanía por fraudes relacionados con préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales, durante la cuesta de enero, por lo que exhortan a tomar precauciones.

Muchas familias se ven en la necesidad de buscar dinero mediante préstamos rápidos; sin embargo, autoridades advierten sobre la existencia de aplicaciones atractivas que ofrecen créditos inmediatos, pero solicitan información personal.

La Policía Cibernética exhorta a la población a no compartir información personal o financiera, verificar la legalidad de las plataformas antes de utilizarlas y desconfiar de ofertas que prometen préstamos fáciles y sin requisitos.

Lo anterior ya que estas aplicaciones piden acceso a la galería de fotografías del teléfono, nombre completo, datos personales sensibles e incluso información de tarjetas bancarias para realizar supuestos depósitos, lo que pone en riesgo la seguridad y el patrimonio de las personas.

Ante cualquier duda o intento de fraude, se recomienda denunciar de inmediato y cuidarse para cuidar la integridad y los ingresos de las familias.