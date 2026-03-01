Alerta Gobierno Municipal por llamadas falsas para cobro de uso de suelo

Ningún trámite se notifica por teléfono ni se solicitan depósitos a cuentas personales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de marzo de 2026.– El Gobierno Municipal de Chihuahua informa a la ciudadanía que se han detectado llamadas telefónicas fraudulentas en las que se solicita el pago por concepto de uso de suelo.

De acuerdo con los reportes recibidos, una persona que se identificó como “Fernando Miranda” realizó llamadas desde el número 614 876 5823, solicitando dinero a cambio de supuestos trámites relacionados con Desarrollo Urbano.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal aclara de manera puntual:

El Municipio no realiza notificaciones oficiales por teléfono, ni solicita dinero para ningún trámite a través de llamadas.

El Gobierno Municipal no solicita depósitos a cuentas personales bajo ninguna circunstancia.

Cuando existen pagos remotos, estos únicamente se realizan en las cajas de Tesorería Municipal o mediante transferencia y pago en línea a cuentas oficiales a nombre del Municipio de Chihuahua.

No existe ningún empleado en la Dirección de Desarrollo Urbano con el nombre señalado.

Asimismo, se precisa que la autoridad es el Gobierno Municipal, no el Ayuntamiento, para efectos administrativos y operativos.

Se exhorta a la ciudadanía a no proporcionar información personal ni realizar depósitos ante este tipo de llamadas y a reportar cualquier intento de fraude a través del 9-1-1.