Alejandro Hayen se instala en el cuadro principal del Abierto de la CDMX

Ciudad de México. El tenista mexicano Alejandro Hayen sigue viviendo su gran sueño en el Abierto de la Ciudad de México, luego de ganar el torneo de clasificación e instalarse en el cuadro principal del certamen al vencer 6-4, 2-6 y 7-5 al alemán Max Wiskandt.

Con este resultado, junto a Rodrigo Pacheco, Rodrigo Alujas, Alex Hernández y Alan Magadán, Hayen se convierte en el quinto mexicano que disputará la gráfica de singles, cifra inédita en la historia del torneo.

“Más que nada me siento contento con mi trabajo fuera de la cancha, porque al final la confianza viene cuando te preparas bien y ya al final nadamás queda salir a jugar”, aseguró Hayen, quien antes de este torneo, sólo había disputado un partido de primera ronda de un Challenger en Morelos.

Hayen aceptó que los nervios le complicaron el cierre del juego, ya que tenía ventaja de 5-3, pero el alemán igualó el marcador, sin embargo, apoyado en todo momento por el público asistente al Estadio Rafael “Pelón” Osuna, logró llevarse la victoria.

“Sí, fue difícil, la verdad que me puse muy nervioso, me enterraron los nervios, mis piernas como que me pensaron, no había estado en ese momento nunca en mi vida y yo creo que eso pasó, me puse nervioso y ya me tranquilicé”, confesó.

En el resto de resultados del torneo de clasificación, el colombiano Miguel Tobón dejó fuera al estadounidense Andrew Fenty con parciales de 6-2 y 6-1; el esloveno Bor Artnak derrotó 7-5 y 6-4 al alemán Patrick Zahraj; Tibo Colson, de Bélgica, venció 7-6 y 6-3 al estadounidense Alafia Ayeni, en tanto que el ucraniano Vladyslav Orlov superó 6-3, 5-7 y 7-6 a Iván Marrero Curbelo, de España.