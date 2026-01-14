Alejandro Fernández, nominado en seis categorías del Premio Lo Nuestro

Alejandro Fernández, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, ha sido nominado en seis categorías en la 38ª edición anual de Premio Lo Nuestro, reafirmando su sólida conexión con el público y su impacto continuo dentro del género.

Las nominaciones incluyen “Artista Masculino del Año – Música Mexicana”, “Canción del Año” y “Canción Mariachi/Ranchera del Año” por “No Me Sé Rajar”, “Gira del Año”, “Colaboración del Año – Música Mexicana” por “Un Bendito Día” junto a Yuridia, y “Álbum de Música Mexicana del Año” por De Rey a Rey (En Vivo Desde La Plaza de Toros La México).

Estos reconocimientos llegan tras un 2025 sumamente exitoso para Alejandro Fernández, marcado por el lanzamiento de su aclamado álbum De Rey a Rey, una producción profundamente emotiva que rinde homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández. A través de rancheras clásicas, nuevos arreglos y una interpretación llena de sentimiento, Alejandro honra la herencia del mariachi y el legado musical que dejó huella en México y en el mundo entero.

El impacto de este proyecto se trasladó a los escenarios con la exitosa gira De Rey a Rey, que durante el año pasado llevó a Alejandro Fernández por México y Estados Unidos, logrando llenos totales en cada presentación. Impulsada por la extraordinaria respuesta del público, la gira sumó nuevas fechas en ambos países para 2026, incluyendo la tradicional celebración de las Fiestas Patrias en Las Vegas —evento que Alejandro inició hace 23 años— así como su primera presentación en el icónico Red Rocks Amphitheatre en Morrison, Colorado. De Rey a Rey se ha consolidado como un espectáculo profundamente emotivo, cargado de nostalgia, amor y respeto hacia la figura que marcó la vida de Alejandro Fernández y la de millones de fans alrededor del mundo.

Presentado por Univision, Premio Lo Nuestro es el show de premios de mayor trayectoria en la televisión en español en Estados Unidos y se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, FL, el jueves 19 de febrero de 2026. La transmisión en vivo se podrá ver por Univision a partir de las 8:00 p.m. ET/PT (7:00 p.m. CT). Los fans pueden votar por Alejandro Fernández en el sitio oficial de Premio Lo Nuestro hasta el 26 de enero.

Durante la semana de Premio Lo Nuestro, la industria se reúne para celebrar lo mejor de la música y la cultura latina, reconociendo a los artistas cuyo trabajo ha dado forma al sonido y espíritu de nuestra época.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ: DE REY A REY – FECHAS DE LA GIRA 2026

Vie May 01 — Highland, CA — Yaamava Casino

Dom May 03 — Highland, CA — Yaamava Casino

Jue May 07 — Morrison, CO — Red Rocks Amphitheatre

Sáb May 09 — Rosemont, IL — Allstate Arena

Mar Sep 15 — Las Vegas, NV — MGM Grand Garden Arena

Sáb Sep 19 — El Paso, TX — UTEP Don Haskins Center

Dom Sep 20 — Phoenix, AZ — Arizona Financial Theatre