Alcalde de Guayaquil es detenido y acusado de lavado de activos

Quito. El alcalde de la segunda ciudad más grande del Ecuador, Aquiles Álvarez, fue detenido la madrugada de este martes por ser parte de una supuesta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según el reporte de la fiscalía, que anunció el inicio de un proceso de investigación, pero según el abogado defensor de Álvarez es la continuación de un proceso que ya lleva dos años en las cortes de justicia.

En el mensaje en la cuenta de X, la fiscalía indicó que once personas fueron detenidas, con fines de formulación de cargos, entre ellas los hermanos de Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez. Antonio Álvarez es presidente del popular equipo de fútbol Barcelona S.C., que el sábado pasado jugó frente al Inter de Miami, del argentino Leonel Messi.

Elegido en febrero de 2023, por la lista de la Revolución Ciudadana -fundado por el ex presidente Rafael Correa- Aquiles Álvarez era investigado en este caso, en principio, por supuesto tráfico de combustibles. La audiencia de juicio en este proceso debía instalarse el 31 de enero de 2026, pero fue diferida. Unos días antes de la diligencia, el alcalde guayaquileño publicó un video en el que aseguró que el proceso judicial en su contra “es parte de la agenda de un gobierno que ha fracasado en temas como el combate a la criminalidad y a las mafias”.

El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, comentó que la detención se produjo en el domicilio de Álvarez y que existe un trasfondo político detrás de este caso, porque ya desde hace más de un año han intentado forjar pruebas, testimonios y declaraciones para acorralar a la familia, propietaria de una cadena de gasolineras, que supuestamente no habrían declarado la cantidad de combustible que compran y venden en sus estaciones de servicio.

García como otros abogados, además de voceros políticos del movimiento Revolución Ciudadana, dijeron que este caso es utilizado como una “cortina de humo” en medio del proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a quien se lo vincula con la defensa de narcotraficantes en el estudio jurídico que comparte con su esposa.

Godoy es considerado una de las figuras más cercanas el presidente Daniel Noboa y quien favoreció una sentencia en contra de la ex vicepresidenta Verónica Abad, cuando debía suceder al mandatario ecuatoriano en plena campaña electoral en febrero de 2025.

En las últimas semanas han ocurrido una serie de anuncios y amenazas por parte de las autoridades policiales y militares del gobierno de Noboa contra los opositores, principalmente a los integrantes de la Revolución Ciudadana.

De hecho, La Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos la madrugada del pasado miércoles 28 de enero, como parte de una investigación denominada Caso Caja Chica, por una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que dinero ilícito habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023. Esa madrugada la policía ingresó a la vivienda de la ex candidata presidencial Luisa González, pero no ordenó su detención.