“Al PAN, ni ultimátum ni chantajes”: Alfredo Chávez a dirigente estatal del PRI

Luego de que el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, afirmara que lo peor que le pudiera pasar al Revolucionario Institucional en el 2027 sería perder las elecciones, mientras que a los panistas les pudiera esperar la cárcel si Morena llega al Gobierno del Estado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, respondió que “al PAN, ni ultimátum ni chantajes”.

“Este comentario se dio en la pregunta de las alianzas. Que aclare por qué dijo esto el dirigente del PRI, pero al PAN ni ultimátum ni chantajes”, declaró Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista en el Legislativo de Chihuahua argumentó que “las alianzas las va a definir el Consejo Nacional en su momento. Así que al PAN, ni ultimátum ni amenazas porque hemos ganado tres gubernaturas yendo solos”.

“Estos comentarios no abonan. Me sorprendió la declaración, porque siempre con el PRI ha existido diálogo y agenda conjunta. En el PAN vivimos una democracia interna. Estamos resueltos para el 2027, hay una unidad latente y estoy convencido de que la gubernatura la ganará el PAN”, recalcó el diputado Alfredo Chávez, cuya declaración fue secundada por el senador Mario Vázquez.