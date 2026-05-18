Entrega CEMASC certificados a Facilitadores Autorizados en Solución de Controversias

• Destaca Daniel Terrazas, la labor del Centro para restaurar no solo la pérdida material o económica, sino incluso de alcanzar la paz entre las personas

Durante la ceremonia de graduación de Facilitadores Autorizados en Solución de Controversias, el Director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC), de la Fiscalía General del Estado, Daniel Abraham Terrazas Parada, destacó la labor restaurativa que atiende, además de lo material y económico, devolver la paz entre las personas involucradas.

En el acto celebrado en el Auditorio “Raúl Cervantes Ahumada”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Terrazas Parada relató un caso reciente atendido en Ciudad Juárez, en donde se intervino en un homicidio imprudencial por accidente, que involucró como responsable a una madre soltera de dos niños y a un joven de 19 años de edad como víctima.

¿Cómo le dices a la familia que su mamá va a estar en la cárcel los próximos 3, 5, 10, 20 años por un accidente?, a la vez, ¿cómo le dices a una familia de su hijo no va a volver a casa? Cuestionó.

Es entonces, dijo, que interviene gente muy profesional del CEMASC a través de procesos restaurativos, inclusive de círculos con ambas familias, y se llegó a una solución que terminó con un perdón y con un abrazo fraterno entre la mamá de la víctima y la mujer que, sin quererlo, fue responsable del accidente.

Señaló que son estos casos que se atienden en el Centro de Mecanismos Alternativos por los que se emprendió hace tres años, la tarea de capacitar y certificar a gente, primero al interior del CEMASC y se amplió en un primer momento a otras áreas de la Fiscalía, posteriormente, a los Ayuntamientos y finalmente, a las personas en general en Justicia Cívica y Restaurativa.

Los casi 80 graduandos que recibieron la certificación, llevaron a cabo una capacitación de 180 horas en mecanismos restaurativos y promoción de la cultura de paz.

En la ceremonia participó el Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Jesús David Flores Carrete, quien agradeció de manera especial a las y los graduandos, así como a la Facultad de Derecho de la UACH por sumarse al proyecto.

“Quienes trabajamos en la procuración de justicia sabemos que las ceremonias de graduación y certificación no son meros actos protocolarios administrativos. Son, en realidad, el momento en que el Estado constata que se ha cumplido una meta fundamental, en robustecer nuestro capital humano para entregar a la ciudadanía, con una justicia más pronta, más eficiente y sobre todo más humana”, señaló.

Consideró que la incorporación de los facilitadores rompe con la visión tradicional del derecho penal que reducía la justicia a una fórmula rígida meramente punitiva y olvidaba lo más importante: la satisfacción de las víctimas y la reparación del tejido social.

“Ustedes, como facilitadores del CEMASC rompen ese viejo paradigma. Su función no es buscar culpables para castigar de forma autónoma, sino construir puentes donde ya el conflicto levantó muros; son ustedes arquitectos del diálogo y esa es la dimensión de su trabajo. Tienen la delicada tarea de sentar en una misma mesa a personas divididas por el dolor, por el enojo, por el resentimiento y conminarlos a guiarse con práctica, paciencia y empatía hacia una solución construida por ellos mismos”, expresó Flores Carrete.

Finalmente, los convocó a ser promotores de la cultura del diálogo, facilitadores no solo en el procedimiento, sino en la vida cotidiana y su entorno institucional, porque, cuando un conflicto se resuelve con dignidad, no solamente gana una persona, gana la comunidad, gana la confianza en las instituciones y gana Chihuahua.