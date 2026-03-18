Agresores huyeron a la Sierra, señala Loya por ataque a ministeriales en Madera

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que las personas que dispararon en contra de agentes ministeriales en el municipio de Madera se refugiaron en la Sierra.

Explicó que al momento de que se registró el ataque, él y el fiscal estaban juntos por lo que ordenaron refuerzos vía aérea y terrestres.

Gilberto Loya reiteró que afortunadamente no hubo elementos lesionados, únicamente daños en unos de los vehículos en los que patrullaban la Agencia Estatal de Investigación (AEI).