Agentes especiales de la Municipal presentan a un detenido con armas y probable droga en acción conjunta

Agentes de la Unidad de Comisiones Especiales UCE, de la Policía Municipal, de la AEI y DEFENSA, llevaron a cabo la detención de un adulto a quien se le localizaron 32 porciones de aparente cristal, una escopeta calibre 12 y un arma hechiza compatible con calibre .22 MM.

La detención de Isaías Y. S., de 44 años de edad, se dio en la calle Luis Urías a la altura del numeral 90 en la colonia Ampliación 2 de Octubre en una intervención especial de los agentes de Inteligencia, el pasado jueves 29 del presente.

Al probable responsable de portación ilegal de armas y sustancias tóxicas se le encontró el equivalente a 32 porciones individuales de aparente cristal, la escopeta abastecida con un cartucho calibre 12, así como el arma hechiza que tenía en su interior un cartucho de calibre .22.

Por esa razón tanto lo asegurado como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, con el fin de dar seguimiento a su situación legal.

El presente es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.