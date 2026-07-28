Agentes de la DSPM detectan en el Periférico motociclista que conducía Kawasaki con placa sobrepuesta

Una motocicleta con placa sobrepuesta fue asegurada por personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante la noche del lunes en las inmediaciones del Periférico De la Juventud.

La unidad, una Kawasaki Ninja en colores blanco y negro, fue detectada por los agentes cuando realizaba maniobras peligrosas y sin luces, lo que ameritó la llamada de atención al motociclista y una revisión para constatar que todo estuviera bien, sin embargo al cotejar la matrícula que portaba resultó ser de otra de la marca MV Augusta, modelo 2014.

En ese sentido, el conductor de nombre Manuel Enrique O. M., de 53 años de edad, fue detenido para presentarlo para ser presentado ante la Fiscalía General del Estado, instancia en la cual quedó bajo resguardo también la motocicleta.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.