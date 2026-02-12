Afectaciones comerciales por cierre de calles: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo Lopez dio a conocer que tras el bloqueo de calles en el primer cuadro de la ciudad se da una dura afectación a los comercios.

“Sí, claro que sí, el centro y pues en la venta diaria esperemos que pronto se pueda solucionar o que puedan movernos un poco para que se reactivan las ventas”, comentó.

Cabe destacar que esta mañana el grupo de Retén Ciudadano ha bloqueado la calle Carranza y Aldama lo que ha ocasionado un caos vial en la zona.