Aeronave realiza aterrizaje forzoso en el East River, de Nueva York; hay dos heridos leves

Un hidroavión hizo un aterrizaje forzoso este domingo en el East River de Nueva York, que discurre entre Manhattan y Brooklyn, con ocho personas a bordo que fueron rescatadas, dos de ellas con heridas leves, según informaron las autoridades.

“El piloto de un hidroavión Kodiak 100 hizo un aterrizaje forzoso hoy en el East River, cerca de Brooklyn, Nueva York, poco después del mediodía hora local, haciendo que se partiera el puntal de un ala“, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) en X.

La agencia federal publicó un vídeo del medio especializado FL360aero en el que se veía la nave flotando en el río, en posición vertical y con un ala parcialmente sumergida, y divulgó que llevaba a bordo seis pasajeros y dos pilotos.

“Los controladores de tráfico aéreo no estaban dando servicios a esta avioneta. La FAA lo investigará”, agregó la agencia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó a medios locales que los ocho tripulantes fueron rescatados por sus equipos de emergencia y que dos de ellos fueron evaluados en el lugar debido a lesiones leves.

El hidroavión cayó en posición vertical en el agua, a la altura de Lower Manhattan, y fue trasladado a un muelle por las autoridades, agregó la cadena CBS.

Asimismo, el accidente se produjo tras una jornada de intenso tráfico en los ríos de la ciudad debido a una concentración naval con decenas de buques militares y grandes veleros históricos con motivo del 250 aniversario de EU, celebrado el sábado, aunque hoy las aguas volvieron a la normalidad.

Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión se estrelló en el mismo río sin que se reportaran heridos.