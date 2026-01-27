Aeropuerto de Chihuahua en 4to lugar por tráfico de pasajeros

Durante 2025 el estado de Chihuahua registró 4,089,249 pasajeros aéreos, de los cuales 1,956,463 corresponden al Aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, ocupando el 4º. lugar en tráfico de pasajeros aéreos totales, en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), este desempeño consolida a ambos aeropuertos como puntos clave de conectividad en la entidad.

Este dinamismo fortalece la atracción de inversiones, el turismo de negocios, la generación de empleos y la integración de nuestra capital con los principales mercados del país.

La conectividad aérea es un factor estratégico para el desarrollo regional. Que Chihuahua forme parte de la red de 13 aeropuertos operados por OMA en nueve estados del país, junto a ciudades como Monterrey, Culiacán, Juárez y Mazatlán, consolida su posición como nodo económico del norte de México.

Chihuahua presenta un incremento de pasajeros por avión en comparación al 2024, además de ir en incremento en los últimos 5 años después de la pandemia que arrojó un daño mundial en turismo.