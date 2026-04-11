Advierte Protección Civil lluvias con acumulados de hasta 25 mm en la entidad

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica, además de fuertes rachas de viento

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo para la población chihuahuense ante el pronóstico de lluvias con acumulados de hasta 25 mm, posible caída de granizo y ráfagas de viento para este sábado 11 y domingo 12 de abril.

Estas condiciones son generadas por la aproximación del nuevo frente frío número 44 al noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión y una línea seca sobre Coahuila.

Para este sábado, se prevé que las lluvias sean de dispersas a moderadas con intervalos de chubascos principalmente en municipios como Chihuahua, Cuauhtémoc, Aldama y Ojinaga.

Asimismo, se advierte que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, mientras que en el resto de la entidad se esperan lluvias aisladas, como en Ciudad Juárez y la Sierra Tarahumara.

En cuanto al viento, las ráfagas podrían superar los 55 km/h en localidades del sur y sureste, como Parral, Jiménez y Valle de Zaragoza. Estas condiciones pueden generar tolvaneras que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros, por lo que se exhorta a los conductores a extremar precauciones.

Para el domingo, aunque la probabilidad de lluvia disminuye significativamente, los vientos cobrarán mayor fuerza, con velocidades superiores a los 55 km/h en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Respecto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá de fresco a templado por las mañanas y de poco caluroso a cálido por las tardes. Para este sábado, se esperan máximas de 22°C en Chihuahua, 24°C en Juárez y hasta 32°C en Chínipas.

En las zonas altas de la Sierra Tarahumara, como El Vergel y San Juanito, las temperaturas mínimas seguirán gélidas, oscilando entre los 0°C y 6°C durante la madrugada.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se recuerda que el número 9-1-1 está disponible las 24 horas para brindar atención inmediata.