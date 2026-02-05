Aduanas lograron recaudación récord en el 2025; dejaron 1.4 billones de pesos al erario

En medio de los cambios al comercio exterior y modificaciones en materia de éste, la recaudación en aduanas rompió récord en el 2025, superando al fin el nivel previo a la pandemia del Covid-19, de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Entre enero y diciembre del año pasado, la recaudación obtenida en las 50 aduanas del país sumó 1 billón 449,461 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 15.5 por ciento.

Este es el mayor aumento del que se tiene registro en las estadísticas de la ANAM, que datan del 2018.

Lo recaudado por comercio exterior en el 2025 rompió récord, y superó los niveles pre pandemia.

Y es que en el 2020, ante las restricciones de movilidad, los ingresos en aduanas se desplomaron 13.7% anual y, aunque los siguientes años crecieron, aún no lograban ubicarse por arriba del nivel visto en el 2019.

De esta manera, lo obtenido por comercio exterior representó 27 de cada 100 pesos de recaudación de impuestos en el 2025.

El buen desempeño de los ingresos se debió a los cambios fiscales ocurridos en el comercio exterior, así como una mayor fiscalización en estos recintos, y el combate a la evasión fiscal, señaló Pedro Canabal, socio de Impuestos y Comercio Exterior de Baker Tilly México.

“Hay varias acciones, como una mayor fiscalización al post despacho aduanero, es decir, todo lo que implica importaciones temporales como insumos para las maquiladoras, el fortalecimiento en los temas de manifestación de valor, el certificado de origen para checar si les aplica o no tratos preferenciales o aranceles”, agregó el experto.

Indicó que en el caso del combate a la evasión fiscal, hubo una serie de acciones para presionar a las empresas de paquetería para que hubiera una mayor vigilancia, así también como en las plataformas de comercio electrónico.

Este año, las aduanas jugarán un papel central para la recaudación de impuestos.

Mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum se niega a llevar a cabo una reforma fiscal, la mandataria ha señalado en diversas ocasiones que la modernización y tecnificación de las aduanas traerá mayores recursos para solventar el gasto público.

Además, a partir de este año entraron en vigor las reformas a la Ley Aduanera, que otorgan mayores facultades a la ANAM; se proponen sanciones más severas a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin que se cumplan las formalidades, y elimina la exclusión de responsabilidad de los agentes aduanales, entre otras medidas.

IEPS repuntó

Los datos de la ANAM revelaron que, desagregado por impuesto, el gravamen que incrementó más su recaudación en el 2025 fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ello en una coyuntura de mayor fiscalización y el combate al llamado “huachicol fiscal”.

El año pasado, las aduanas obtuvieron 247,639 millones de pesos por concepto de IEPS, lo que representó un crecimiento de 53.8% en comparación con el 2024.

Le siguió el Impuesto General de Importaciones (IGI), el cual se vio favorecido por los cambios en el régimen de minimis y mayor vigilancia, lo cual dejó ingresos por 171,913 millones de pesos, 20.8% más en comparación anual.

En tanto, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se obtuvieron 986,982 millones de pesos, 8.3% más anual, mientras que por Derecho de Trámite Aduanero (DTA) ingresaron 30,309 millones de pesos, 7.6% más, y por otros tipos de impuestos se obtuvieron 11,568 millones de pesos, 1.6% más anual.

En contraste, el único gravamen que tuvo una disminución en la recaudación fue del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), que dejó recursos por 47.2 millones de pesos, 23.8% menos en comparación con un año antes.

Aduanas marinas, las que más dejaron

El reporte mensual de la ANAM, correspondiente al mes de diciembre del 2025, mostró que fueron nuevamente las aduanas marinas las que dejaron una mayor cantidad de recursos el año pasado.

Por cada 100 pesos que se obtuvieron del comercio exterior, 52.1 pesos ingresaron por los puertos marinos. En total, la recaudación de estas aduanas sumó 755,559 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 21.1 por ciento.

Le siguieron las aduanas fronterizas, que representaron 31.6% de los ingresos por comercio exterior totales, dejando recursos por 457,422 millones de pesos, 9% más que en el 2024.

En el caso de las aduanas interiores, estas tuvieron una participación de 16.3%, con ingresos por 236,478 millones de pesos, 11.9% más en comparación anual.