Adolescente de 15 años llega a clínica 2 del IMSS con herida de bala

Un joven resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego, pidió atención médica diciendo que su herida era porque se enterró una varilla en revisión se dieron cuenta del engaño.

Se trata de un joven de 15 años de edad el cual llegó a la clínica número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Fernando Montes de Oca para pedir atención médica argumentando a sus padres que se enterró una varilla en el pie.

Al momento de su revisión, personal medico se dio cuenta del engaño pues en una radiografía se localizó un disparo por arma de fuego por lo cual llamaron al 911 como lo indica el protocolo.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y policía estatal quienes levantaron el reporte correspondiente, asímismo se elementos de la Fiscalía General del Estado se hacen cargo de las investigaciones.