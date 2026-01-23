¿Adiós copete? Samuel García presume un corte “buzz cut” y enciende las redes con su “cambio de look”

El gobernador de Nuevo León ocasionó todo tipo de reacciones al mostrar un corte de pelo “buzz cut”, aunque luego aclaró que era una foto hecha con IA.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se volvió tendencia en redes sociales tras publicar una imagen donde aparece supuestamente con un “buzz cut” (un corte de pelo rapado de manera uniforme) que dio pie a todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

El nuevo look de Samuel García resultó ser IA

El supuesto cambio de look de Samuel García fue simplemente un experimento hecho con IA que el gobernador de Nuevo León publicó en redes sociales y rápidamente se viralizó y produjo algunos comentarios subidos de tono entre sus seguidoras.

Lo cierto es que causó tanto ruido que, a través de su sección de Historias de Instagram, el político de Movimiento Ciudadano mostró que el “buzz cut” fue favorecido con un 76 por ciento de aprobación en una encuesta que activó y que generó cerca de 170 mil votos entre los usuarios de la red social.

Samuel García enciende las redes con ‘cambio de look’; así se vería con un ‘buzz cut’

“Look frío para no perder tiempo en la peinada jajaja”, fue el comentario con el que Samuel García compartió una imagen en su cuenta de Instagram que muestra cómo se vería si decidiera llevar el corte de pelo que se ha convertido en tendencia entre muchas celebridades en meses recientes.

El gobernador de Nuevo León aprovechó una sesión con su barbero para experimentar con su look (Instagram Samuel García)

Todo parece indicar que la idea surgió de un retoque en su aspecto, ya que en una imagen publicada con anterioridad, el gobernador preguntó a sus seguidores sugerencias sobre su look.

“​​Hoy cumplimos 1 año con barba. ¿Nos dejamos este look el 2026?”, escribió e incluso consultó a su esposa al mencionarla en el comentario. “¿Qué dice @marianardzcantu?”.

Así se vería Samuel García con un “buzz cut” (Instagram Samuel García)

Al final, Samuel no se decidió por llevar el corte de inspiración militar y únicamente detalló la barba, según puede apreciarse en un video publicado este viernes, en un evento realizado en Monterrey.

El regreso del ‘buzz cut’, el corte de pelo de inspiración militar

Luego de que el estilo “old money” se impuso tanto en la forma de vestir como en los cortes de pelo para hombre, el “buzz cut” ha ganado fuerza como una tendencia entre algunas celebridades que lo impulsan por su practicidad.

Y es que lejos de ser una moda pasajera, el “buzz cut” ha pasado por una revitalización que lo posiciona como un clásico contemporáneo. Es un corte masculino, versátil y perfectamente alineado con la estética actual del grooming, que prioriza la naturalidad y lo práctico, cuando se tiene un estilo de vida activo.

Brad Pitt llevó un “buzz cut” durante la promoción de ‘F1’ (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Ya sea en su forma más tradicional o reinterpretado con degradados y texturas sutiles, este corte de inspiración militar se ha convertido en un pilar de la moda masculina moderna y en una declaración estética que privilegia la intención sobre la ornamentación.

Famosos que usan ‘buzz cut’

En los últimos meses, varias estrellas de Hollywood se han sumado a este estilo y han contribuido a que se vuelva una tendencia de nueva cuenta.

Brad Pitt revivió el corte que usó en la película Sr. y Sra. Smith de 2005 y lo lució nuevamente durante la promoción de F1 en 2025, con lo que reforzó la imagen del corte como elegante y maduro en la alfombra roja.

Otro que se sumó a la tendencia del “buzz cut” fue Justin Bieber (Instagram / Justin Bieber)

Justin Bieber se ha dejado ver con un “buzz cut” desde hace varios meses en su afán de sanar su interior y darle menos importancia a los elementos de su persona exterior.

Finn Wolfhard, estrella de Stranger Things, se despidió de su característico cabello largo con un “buzz cut” antes del estreno de la temporada final, llevando la tendencia a públicos más jóvenes y conectados con la cultura pop global.

Timothée Chalamet sacrificó sus rizos durante la promo de ‘Marty Supreme’ (Theo Wargo/Getty Images)

Timothée Chalamet también ha experimentado con este estilo en meses recientes, en específico durante la promoción de la película Marty Supreme, aunque para la ceremonia del Oscar, que será el 15 de marzo, su pelo habrá recuperado la onda natural que lo caracteriza y seguramente lucirá un corte “ganador” ya que aspira al premio de la Academia a Mejor Actor.