Adelanta Sheinbaum que mañana expondrá toda la información sobre detención de ‘El Mayo’ en EU

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que mañana se expondrá la información relacionada con la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, y quien fue forzado a subir a un avión para ser trasladado al país vecino, donde fue aprehendido. Aunque se trata de un narcotraficante que “nadie lo va a defender”, la mandataria subrayó que no se puede justificar por ningún motivo “la injerencia y ni la intervención”.

“La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada No puede justificar por ningún motivo la injerencia o la subordinación”, recalcó Sheinbaum Pardo al agregar que “una cosas es una cosa, y otra cosa es la inferencia, la intervención incluso”

La jefa del Ejecutivo federal también refirió que hay una “protección” en Estados Unidos a los integrantes de los grupos de la delincuencia, detenidos en ese país.

Al indicar que este martes se detallará toda la información que el gobierno estadunidense dio a México, incluida las cartas que presentó el entonces embajador estadunidense sobre el caso, anunció que se dará a conocer “qué se dijo en ese momento y cómo fue esa detención, lo que provocó y la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo les están dando protección”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, en la que se refirió en dos momentos a este tema, señaló que la colaboración en materia de seguridad “no puede justificar la invasión, la injerencia. No lo puede justiciar, porque, como lo he dicho siempre, la cooperación la colaboración con Estados Unidos y todas sus instituciones par el tema de seguridad, esa seguimos avanzando, pro es cooperación sin subordinación, es colaboración, sin injerencismo. Y eso le ha quedado claro a todas y todos”. Se presentará “lo que se dijo en su momento y lo que se dice ahora. ¿Quién mintió?”

Todo esto “tiene que esclarecerse por el bien de México y la relación bilateral”, añadió. Al afirmar que se indicará “cómo se dieron las cosas, e incluso, contra este grupo delictivo, cómo fue que se protegió durante un tiempo y cómo fue que se dio esta pugna interna en este grupo delictivo, porque impacta no solamente en Sinaloa”. Se trata de un tema de relevancia nacional y de la relación bilateral, indicó.

Sin adelantar la postura de su gobierno, expuso que mañana, martes, iniciará la conferencia de prensa en Palacio Nacional con esa información, “porque más allá de que obviamente es un narcotraficante, es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender a él, si hubo -de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje-, de la manera en que Estados Unidos actuó, o alguna agencias de Estados Unidos actuaron, y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad, presuntamente ocurrió”.

Apuntó que “es muy importante hablar sobre este tema, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos”.

Sheinbaum Pardo sostendrá hoy una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica para abordar ese tema. Además, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), que también dé a conocer lo que en su momento se le informó a su entonces titular, Alejandro Gertz Manero.

“No se trata -porque así lo van a tomar los adversarios- de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros en el marco de la ley, pero sí saber cómo sucedieron las cosas, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la inferencia e incluso la intervención”.

La semana pasada, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) donó al Museo del Aire War Eagles, en Santa Teresa, Nuevo México, el avión en el que fue llevado El Mayo Zambada desde Culiacán hasta El Paso, Texas, en julio de 2024.