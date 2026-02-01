Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López Hernández informó su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado de la República.

“Se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político-electoral rumbo al 2027″, señaló en conferencia de prensa.

Durante el segundo día de la Reunión Plenaria de los senadores Morena, el legislador detalló que se dedicará a fortalecer la unidad dentro del partido, labor para la cual requiere tiempo completo.

“Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas y pedí a los compañeros que aceptaran que me retirara”, indicó.

Al no encabezar al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López también dejará la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Su lugar será ocupado por Ignacio Mier.

Con información de López-Dóriga Digital